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Бербок: В случае нападения РФ на Украину все варианты санкций на столе, включая "Северный поток-2"

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 16:39

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Бербок заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

"В случае, если Россия предпримет действия против Украины, санкции будут беспрецедентными и скоординированы между всеми партнерами. Мы в Германии готовы заплатить высокую цену в экономическом смысле. Поэтому все варианты есть на столе, включая "Северный поток-2", - заявила Бербок.

Бербок также коснулась вопроса членства Украины в НАТО, отметив, что только сама страна и ее народ могут решить, каким путем она пойдет.

В то же время она отметила, что Берлин изо всех сил работает над конструктивными путями выхода из российского кризиса, поскольку сейчас пора отстаивать справедливость и мир в Европе.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что  газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.

Темы: Северный поток-2санкцииРосcияГермания


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