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Байден в пятницу выступит по поводу российского кризиса

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 18:17
Байден в пятницу выступит по поводу российского кризиса
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден в пятницу выступит с заявлением по поводу российского кризиса.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Обращение президента США запланировано на 16:00 по североамериканскому восточному времени (23:00 по Киеву).

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В Белом доме подчеркнули, что Байден расскажет о продолжающихся усилиях США по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией войск на границе с Украиной.

Выступление состоится после телефонного разговора Байдена с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.

В пятницу 18 февраля вице-президент США Камала Гаррис и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретились с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, центральной темой разговора была российская угроза.

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Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу провел переговоры в Брюсселе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В пятницу в США сообщили, что РФ по сравнению с 30 января почти удвоила число войск у границ Украины.

18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам об "украинском наступлении".

Темы: БайденСШАРосcиявойна
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