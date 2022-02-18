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Посольство Британии временно переезжает во Львов

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 21:31

Посольство Британии временно перемещают из Киева во Львов в связи с опасениями новой агрессии России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обновлении на сайте МИД Соединенного Королевства от 18 февраля.

"Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове", – отмечают в сообщении.

МИД повторяет призыв к своим гражданам в Украине выезжать из страны, пока есть возможность, и предупреждает, что в случае военной эскалации британцам в Украине не стоит рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.

Напомним, 11 февраля Британия, среди ряда стран, призвала своих граждан в Украину немедленно выезжать из-за угрозы вооруженной агрессии России, а также объявила об отзыве инструкторов, обучавших украинских военных.

Посол Британии Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве с основной командой сотрудников.

15 февраля Великобритания объявила об открытии во Львове офиса консульских услуг.

Первыми свои посольства во Львов переместили США и Канада, часть сотрудников посольства – Литва.

Читайте также: Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства.

Темы: ЛьвовВеликобритания


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