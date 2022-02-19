Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения – президент Еврокомиссии
Европейская комиссия разработала крепкий и всеобъемлющий пакет санкций вместе с США, Великобританией и Канадой на случай вторжения России в Украину.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".
"Он включает финансовые санкции – в случае нападения мы ограничим доступ России к финансовым рынкам и установим экспортный контроль, который остановит возможность России модернизировать свою экономику. У нас есть немало высокотехнологичных товаров, в которых мы доминируем, и которые Россия не может заменить", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС также усиливает свои возможности отражать кибератаки, а также готовится к возможному наплыву беженцев в случае конфликта.
Ранее в ЕС заявили, что готов ввести жесткий пакет санкций против России как только потребуется.
Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.
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