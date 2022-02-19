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Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения – президент Еврокомиссии

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 11:40
Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения – президент Еврокомиссии
AFP via Getty Images

Европейская комиссия разработала крепкий и всеобъемлющий пакет санкций вместе с США, Великобританией и Канадой на случай вторжения России в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".

"Он включает финансовые санкции – в случае нападения мы ограничим доступ России к финансовым рынкам и установим экспортный контроль, который остановит возможность России модернизировать свою экономику. У нас есть немало высокотехнологичных товаров, в которых мы доминируем, и которые Россия не может заменить", - сказала фон дер Ляйен.

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По ее словам, ЕС также усиливает свои возможности отражать кибератаки, а также готовится к возможному наплыву беженцев в случае конфликта.

Ранее в ЕС заявили, что готов ввести жесткий пакет санкций против России как только потребуется.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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