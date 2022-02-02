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Младший Кличко присоединился к терробороне Киева

Среда, 2 февраля 2022, 12:18
фото: FB Виталия Кличко

Брат мэра Киева олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко подал заявку для присоединения к бригаде территориальной обороны города Киева.

Источник: Facebook-страница мэра Киева Виталия Кличко

Дословно: "Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица.

А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева".

Справка. Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных сил Украины. В Украине 25 бригад теробороны, в которых значатся до 100 тысяч простых, непубличных украинцев. Но сколько людей на самом деле регулярно ездят на военные занятия, проходят сборы и учения, неизвестно.

По словам комбрига одной из бригад столичной теробороны, их задача – не погибнуть в первом бою, а дальше враг будет иметь дело с профессиональными военными.

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Предыстория:

  • В декабре стало известно, что в столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время.
  • В Киеве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий можно будет использовать более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевВооруженные силы


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