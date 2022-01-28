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Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям

Пятница, 28 января 2022, 17:18

В Киеве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий можно будет использовать более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения.

Источник: сообщение на сайте Киевсовета

Детали: После заседания правления Ассоциации городов Украины ее глава мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для обеспечения защиты населения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий, в столице создан фонд защитных сооружений гражданской защиты.

В него входят хранилища и постройки двойного назначения. Эти укрытия в мирное время используются, в частности, и для хозяйственных, культурных или бытовых нужд населения.

То есть в них может быть сейчас, например, аптека, банк, кафе, парикмахерская. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций эти укрытия по решению райгосадминистраций города будут использовать для защиты населения.

Кличко рассказал, что информация о местах укрытия размещена на официальных сайтах районных администраций Киева. Также, на сайте КГГА.

Дословно: "На сегодняшний день райгосадминистрациями спланировано использование более 500 хранилищ и 4 500 объектов двойного назначения. Общая емкость защитных сооружений – около 2 млн 8 тыс. человек.

Также в случае возникновения чрезвычайной ситуации для привлечения внимания населения включаются сирены. Сирены означают сигнал гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав такой сигнал, следует немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщения".

Детали: Кличко также рассказал, что в Киеве развернули работу по созданию системы территориальной обороны и отрабатываются вопросы организации управления городом в условиях отсутствия мобильной связи, интернета.

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Предыстория:

  • В декабре стало известно, что в столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий КличкоРосcия


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