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Опубликовали ответы США и НАТО на требования Кремля: детали

Среда, 2 февраля 2022, 12:31
PHOTO: NATO.INT

Испанское издание El Pais заявило, что получило в свое распоряжение ответы США и НАТО на предложения России относительно так называемых "гарантий безопасности" и опубликовало их детали.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на El Pais.

Издание отмечает, что ответы в значительной степени отражают сообщения, которые западные лидеры публично передавали Кремлю.

"Учитывая существенное, неспровоцированное, неоправданное и длительное российское военное наращивание в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси, мы призываем Россию к немедленной деэскалации ситуацию", - говорится в заявлении НАТО.

"Позиция правительства Соединенных Штатов состоит в том, что прогресса в этих вопросах можно достичь только в условиях деэскалации по поводу угрожающих действий России в отношении Украины", - предупредил Вашингтон.

В ответе США говорится, что Вашингтон готов обсуждать концепцию "неделимости безопасности", которую ОБСЕ одобрила на своем саммите в 2010 году. Москва включила этот принцип в первую статью своего проекта соглашения, утверждая, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на его безопасность.

В тексте США предупреждают, что не разделяют мнение России, и отмечают, что "концепцию неделимости" безопасности "нельзя рассматривать изолированно".

В документе Вашингтона изначально четко указано, что он "продолжает твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО", и потому не исключает будущего включения Украины или Грузии в Альянс.

Текст НАТО также подтверждает политику открытых дверей и отмечает право всех государств выбирать свои соглашения с точки зрения безопасности "без вмешательства извне".

Относительно Украины администрация Байдена предлагает России "взаимные меры прозрачности", в соответствии с которыми Россия и США договорятся "воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевым заданием на территории Украины". Для этого Вашингтон выдвигает предложение проконсультироваться с Киевом.

В документе США говорится, что они "готовы работать над достижением взаимопонимания с Россией, а также с нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по безопасности, представляющими общий интерес".

В документе также изложен ряд вопросов, по которым Вашингтон готов обсудить взаимные обязательства или действия, и форумы, на которых они должны быть рассмотрены.

США заявляют, что готовы заниматься этим процессом "добросовестно", при этом упрекая Путина за размещение более 100 тысяч солдат на границе с Украиной, за оккупацию Крыма и за разжигание конфликта на Донбассе.

Вашингтон жалуется, что в своем проекте соглашения о безопасности в Европе "Россия выдвинула определенные требования, подрывающие принципы, которые Россия обязалась соблюдать в предыдущих документах".

Ряд предложений США предусматривает ограничения на ракеты, кульминацией которых могут стать новые соглашения по разоружению. Вашингтон заявил, что готов начать двусторонние переговоры с Россией по контролю над ракетами малой и средней дальности и их пусковыми установками.

Документ свидетельствует о беспокойстве Вашингтона и его союзников из-за усилий России по диверсификации и увеличению своего ядерного арсенала, разработке новых межконтинентальных ракет и размещению двойных и нестратегических ракет у границ НАТО.

Одной из новых идей является предложение России "механизма транспарентности" для проверки отсутствия крылатых ракет "Томагавк", способных достичь территории России, на базах НАТО. Вашингтон призывает к идентичному подходу с двумя базами на территории России.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с Альянсом из-за Крыма.

Темы: СШАНАТОРосcия


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