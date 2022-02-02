Боевики сбросили с дрона гранатометный выстрел на КПВВ "Гнутово"
Среда, 2 февраля 2022, 12:03
Утром 2 февраля оккупанты востока Украины сбросили гранатометный выстрел на контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области, едва не ранив украинского военного.
Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил
Детали: Около 8:30 утра среды российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", что в Донецкой области.
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Дословно: "Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ.
В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет. В то же время одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты".
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