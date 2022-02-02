Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боевики сбросили с дрона гранатометный выстрел на КПВВ "Гнутово"

Среда, 2 февраля 2022, 12:03
Боевики сбросили с дрона гранатометный выстрел на КПВВ Гнутово
Фото из facebook ООС

Утром 2 февраля оккупанты востока Украины сбросили гранатометный выстрел на контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области, едва не ранив украинского военного.

Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил

Детали: Около 8:30 утра среды российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", что в Донецкой области.

Реклама:
 

Дословно: "Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ.

В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет. В то же время одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты".

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донбассбоевые действияООСДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Донбасс
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте. Аудиоверсия
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: