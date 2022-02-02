Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА
Кабинет министров на заседании 2 февраля согласовал назначение Алексея Кулебы в должности главы Киевской областной госадминистрации.
Источник: представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук
Детали: Во время рассмотрения кадровых решений правительство согласовало назначение Алексея Кулебы председателем Киевской областной государственной администрации.
Также Кабмин согласовал увольнение с должности действующего главы Киевской ОГА Василия Володина.
Что было раньше: В январе 2022 года "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа" сообщала, что в случае принятия закона о столице Кулеба может стать главой Киевской городской госадминистрации.
Кулебу называли "компромиссной фигурой" между Офисом президента и нынешним главой КГГА Виталием Кличко.
Справка: Кулеба с начала 2021 года занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам полномочий самоуправления.
Как сообщает "Вечерний Киев", Кулебе 38 лет, в 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Кандидат наук по государственному управлению.
Работал преподавателем в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве, занимался предпринимательской деятельностью, был помощником депутата Киевского горсовета и советником гендиректора столичного КП "Плесо".
В 2018-2019 годах работал директором киевского ООО "Asper Эстейт", 2019-2020 годы – директор департамента городского благоустройства КГГА.