Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА

Кабинет министров на заседании 2 февраля согласовал назначение Алексея Кулебы в должности главы Киевской областной госадминистрации.

Источник: представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук

Детали: Во время рассмотрения кадровых решений правительство согласовало назначение Алексея Кулебы председателем Киевской областной государственной администрации.

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Также Кабмин согласовал увольнение с должности действующего главы Киевской ОГА Василия Володина.

Что было раньше: В январе 2022 года "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа" сообщала, что в случае принятия закона о столице Кулеба может стать главой Киевской городской госадминистрации.

Кулебу называли "компромиссной фигурой" между Офисом президента и нынешним главой КГГА Виталием Кличко.

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Справка: Кулеба с начала 2021 года занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам полномочий самоуправления.

Как сообщает "Вечерний Киев", Кулебе 38 лет, в 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Кандидат наук по государственному управлению.

Работал преподавателем в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве, занимался предпринимательской деятельностью, был помощником депутата Киевского горсовета и советником гендиректора столичного КП "Плесо".

В 2018-2019 годах работал директором киевского ООО "Asper Эстейт", 2019-2020 годы – директор департамента городского благоустройства КГГА.