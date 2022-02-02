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Эксперты прогнозируют, что Украина не получит медали на Олимпиаде. Министр сочтет это "провалом"

Среда, 2 февраля 2022, 22:24
вадим гуцайт, фото: Эльдар сарахман, уп

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт назвал "провалом", если Украина не получит медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Тем временем международные эксперты прогнозируют стране 0 медалей.

Источник: Гуцайт в интервью Трибуне", прогнозы Gracenote и The Associated Press

Прямая речь Гуцайта: "Вы же понимаете, что в спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-нибудь есть в государстве…

Но в фристайле есть шансы, да и в биатлоне, как всегда – есть моменты, где мы можем рассчитывать на удачное выступление. А может, где-то еще какие-то спортсмены прорвутся – например, Гераскевич в скелетоне. Все возможно.

Поэтому волнение, потому что это Олимпиада, а после нее всегда начинается разбор – кто виноват, почему нет медалей".

Детали: По обновленному прогнозу от экспертов Gracenote, Украина останется на этой Олимпиаде без медалей

AP также не ожидает от Украины медалей.

Справка. Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.

Напомним: НОК обнародовал состав сборной на Олимпийские игры в Пекине.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаКитайспорт


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