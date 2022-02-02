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Обстрел на Донбассе: военного от ранения спасло удостоверение в кармане

Среда, 2 февраля 2022, 23:19
скриншот

При обстреле российскими оккупантами по КПВВ "Гнутовое" осколок попал в военного ГПСУ. Его от ранения спасли документы в кармане.

Источник: ООС

Детали: Сообщается, что в одного воина попал осколок, застрявший в удостоверении военнослужащего.

Он рассказал, что в нагрудном кармане лежало удостоверение, паспорт и жетон. Осколок пробил паспорт и погнал жетон.

По словам военного, удостоверение остановило осколок.

В ООС отмечают, что для обстрела этого дорожного коридора боевики использовали летательный аппарат, с которого сбросили ВОГ-17.

Также в течение суток 2 февраля в направлении Талаковки оккупанты открывали огонь из гранатометов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаВооруженные силы


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