Обстрел на Донбассе: военного от ранения спасло удостоверение в кармане
Среда, 2 февраля 2022, 22:19
При обстреле российскими оккупантами по КПВВ "Гнутовое" осколок попал в военного ГПСУ. Его от ранения спасли документы в кармане.
Источник: ООС
Детали: Сообщается, что в одного воина попал осколок, застрявший в удостоверении военнослужащего.
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Он рассказал, что в нагрудном кармане лежало удостоверение, паспорт и жетон. Осколок пробил паспорт и погнал жетон.
По словам военного, удостоверение остановило осколок.
В ООС отмечают, что для обстрела этого дорожного коридора боевики использовали летательный аппарат, с которого сбросили ВОГ-17.
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Также в течение суток 2 февраля в направлении Талаковки оккупанты открывали огонь из гранатометов.
Украинская правда