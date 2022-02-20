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Литва заявила о явной подготовке России к нападению в направлении Киева

"Европейская правда"Воскресенье, 20 февраля 2022, 16:36
Габриелюс Ландсбергис, фото Радио Свобода

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что решение РФ и Беларуси продолжить совместные учения свидетельствует о явной подготовке нападения в сторону Киева.

Об этом Ландсбергис написал в Twitter, реагируя на новость из Минска, сообщает "Европейская правда".

"Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода. Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии", - считает литовский министр. иностранных дел.

Он добавил, что в этой ситуации укрепление НАТО и введение санкций ЕС уместны.

Министр обороны Беларуси заявил в воскресенье, что российские и белорусские войска продолжат проверку своей боеготовности после завершения совместных учений - это означает, что российские войска останутся в Беларуси дольше, чем планировалось.

По словам министра обороны Виктора Хренина, Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин приняли такое решение "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

По оценкам Запада, Россия перебросила в Белоруссию около 30 тысяч военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не располагает данными о том, что Путин решил напасть на Украину. "Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Поэтому предлагаю встретиться (с российским президентом)", – сказал Зеленский в Мюнхене в субботу.

Темы: ЛитваРосcияБеларусьКиев


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