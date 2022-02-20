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Макрон и Путин договорились созвать саммит по безопасности и попытаться остановить огонь

"Европейская правда"Воскресенье, 20 февраля 2022, 16:54
Макрон и Путин договорились созвать саммит по безопасности и попытаться остановить огонь
МАКРОН И ПУТИН, ФОТО BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин после телефонного разговора в воскресенье договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

Об этом сообщил Елисейский дворец в воскресенье после продолжительного телефонного разговора между главами двух государств, сообщает "Европейская правда".

Лидеры двух стран согласились с "необходимостью содействия дипломатическому разрешению нынешнего кризиса и сделать все, чтобы этого добиться", - заявили в Елисейском дворце.

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Они согласились, что необходима интенсивная работа, чтобы в ближайшие часы провести заседание трехсторонней контактной группы с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии столкновения.

Они также согласились с необходимостью возобновления работы в рамках нормандского формата на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.

Министр иностранных дел Жан-Ив ле Дриан и Сергей Лавров должны провести встречу в ближайшие дни. Кроме того, дипломатическая работа в ближайшее время должна привести к возможному проведению встречи на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников для установления нового порядка безопасности в Европе.

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"Для проведения этой работы в серьезных условиях главы двух государств взяли на себя жесткие обязательства совершить все полезные действия, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир", - сказано в заявлении Елисейского дворца.

В Кремле заявили, что Путин во время телефонного разговора с Макроном обвинил Украину в провокациях и эскалации ситуации на Донбассе.

"Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации со стороны украинских силовиков", – говорится в сообщении Кремля после разговора, который длился 1 ч 45 минут.

В Кремле также отметили, что Путин сказал Макрону, что страны НАТО продолжают "накачивать Украину современным оружием", "толкающим Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса".

Путин также потребовал от НАТО и Вашингтона "серьезно отнестись" к требованиям России по гарантиям безопасности.

Как сообщалось ранее, Макрон после разговора с Путиным позвонил по телефону Зеленскому. Президент Украины рассказал, что в разговоре лидеры поддержали неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины.

Темы: ПутинФранцияРосcияДонбасс
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