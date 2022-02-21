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Кулеба о потенциальном саммите с Байденом и Путиным: "Украина приветствует эту инициативу"

Понедельник, 21 февраля 2022, 09:28

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба одобрительно высказался об инициативе саммита по безопасности с участием президентов США и РФ, отметив, что Украина поддерживает все попытки разрядить напряжение дипломатическими методами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза.

Его спросили о позиции Украины относительно идеи саммита безопасности, о котором стало известно после телефонных разговоров президента Франции с Путиным и Байденом.

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Дмитрий Кулеба рассказал, что у него был телефонный разговор с госсекретарем Энтони Блинкеном около 2-3 ночи, и он рассказал ему об этой инициативе.

"Мы приветствуем эту инициативу. Мы считаем, что любые усилия, направленные на дипломатическое решение, стоят того. Госсекретарь Блинкен заверил меня, как это было до сих пор, что никаких решений по Украине не будут принимать у нас за спиной. И мы будем тесно координироваться, чтобы синхронизировать позиции и обеспечить, что наши интересы учитываются", – сказал Дмитрий Кулеба.

Он выразил надежду, что Байден и Путин после переговоров выйдут с договоренностью о том, что Кремль отведет свои войска от украинских границ.

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"Это было бы четким указанием на то, что Россия готова идти на деэскалацию. Если этого не произойдет, это означает, что РФ планирует действовать по той же логике", - добавил он.

Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом стало известно, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит безопасности на самом высоком уровне при участии Украины, России и союзников. В Белом доме подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

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Темы: Кулеба ДмитрийПутинБайден
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