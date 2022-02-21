Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Германии призвала Кремль к переговорам

Понедельник, 21 февраля 2022, 11:31

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила действия РФ и призвала Кремль к переговорам.

Как пишет "Европейская правда", ее комментарий перед встречей министров иностранных дел ЕС приводит Spiegel.

Анналена Бербок заявила, что действия российских властей сейчас – "совершенно безответственная игра".

Она отметила, что жизнь огромного количества людей в Донбассе сейчас под большой угрозой, в прифронтовых районах на востоке Украины есть риски проблем с электроснабжением и водой.

"Не играйтесь с человеческими жизнями... Возвращайтесь за стол переговоров, мы ждем вас", - сказала Бербок, обращаясь к Путину.

Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Анналена Бербок призвала международное сообщество не употреблять в отношении нынешнего напряжения термин "украинский кризис", а называть его "российским кризисом", потому что оно создано действиями РФ.

Глава МИД подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

В то же время, она продолжила защищать позицию Берлина по поводу поставки оружия Украине.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...