Глава МИД Германии призвала Кремль к переговорам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила действия РФ и призвала Кремль к переговорам.

Как пишет "Европейская правда", ее комментарий перед встречей министров иностранных дел ЕС приводит Spiegel.

Анналена Бербок заявила, что действия российских властей сейчас – "совершенно безответственная игра".

Она отметила, что жизнь огромного количества людей в Донбассе сейчас под большой угрозой, в прифронтовых районах на востоке Украины есть риски проблем с электроснабжением и водой.

"Не играйтесь с человеческими жизнями... Возвращайтесь за стол переговоров, мы ждем вас", - сказала Бербок, обращаясь к Путину.

Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Анналена Бербок призвала международное сообщество не употреблять в отношении нынешнего напряжения термин "украинский кризис", а называть его "российским кризисом", потому что оно создано действиями РФ.

Глава МИД подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

В то же время, она продолжила защищать позицию Берлина по поводу поставки оружия Украине.