Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главы МИД стран Балтии в знак солидарности совершат совместный визит в Украину

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 13:13
Главы МИД стран Балтии в знак солидарности совершат совместный визит в Украину
Фото 5.ua

Министры иностранных дел стран Балтии 23-25 ​​февраля совершат совместный визит в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

"С целью выражения солидарности и поддержки Украины в ее борьбе за независимость и территориальную неделимость министры иностранных дел стран Балтии 23-25 ​​февраля вместе посетят Украину", – написал он в Twitter.

Реклама:

По словам Рынкевичса, эскалация Россией ситуации на Донбассе и решение оставить российские войска в Беларуси после окончания военных учений однозначно говорят о том, что ЕС должен приступить к введению санкций против России.

"Мы считаем, что Россия заслуживает осуждение за свои агрессивные и деструктивные действия, умышленную эскалацию ситуации в регионе и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал министр.

ВИДЕО ДНЯ

По его мнению, санкции против России должны быть применены к газопроводу Nord Stream 2 и финансовому сектору. Латвия также выступает за введение экспортных ограничений, чтобы ограничить передачу в Россию товаров двойного назначения и высоких технологий.

Темы: МИДЛатвияЛитваЭстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
МИД
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: