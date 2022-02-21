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Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 13:37

Президент США Джо Байден попросил президента Франции Эммануэля Макрона предложить российскому коллеге Владимиру Путину встречу с американским лидером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на французского чиновника.

"Мы медленно меняем ход вещей. Мы создаем дипломатическую перспективу, которую принимает Кремль", – сказал советник президента Франции.

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"Он посредник", – добавил советник президента Франции, комментируя роль Макрона.

Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом Елисейский дворец сообщил, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит на высшем уровне с участием Украины, России и союзников.

В Белом доме подтвердили такую ​​готовность Байдена и подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

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В Кремле заявили, что по поводу встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена конкретных планов нет, но это возможно, если лидеры так решат.

Темы: МакронПутин
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