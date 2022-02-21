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Шольц в понедельник проведет телефонный разговор с Путиным

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 14:30

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в понедельник позвонить президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Пресс-секретарь также сказал, что правительство Германии хочет ввести санкции только в том случае, если Россия будет атаковать Украину, "но не раньше".

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В немецком правительстве надеются, что Россия согласится на предложенный саммит с Соединенными Штатами.

Шольц и Путин встречались в Москве на прошлой неделе и обсудили наращивание российских войск на границе с Украиной.

В воскресенье вечером Шольц провел длительные дискуссии с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу российского кризиса.

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Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом Елисейский дворец сообщил, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит на высшем уровне с участием Украины, России и союзников.

В Белом доме подтвердили такую ​​готовность Байдена и подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

В Кремле заявили, что по поводу встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена конкретных планов нет, но это возможно, если лидеры так решат.

Темы: ПутинГерманияРосcия
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