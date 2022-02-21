Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шольц позвонил Путину и осудил намерение признать ОРДЛО

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 20:08
канцлер германии олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник вечером поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным после заседания Совета безопасности России по признанию ОРДО и ОРЛО независимыми государствами.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого канцлера, пишет "Европейская правда".

"Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" независимыми государствами. Такой шаг будет вопиюще противоречить Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", - заявил речик Штеффен Гебештрайт.

В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу войск от границы с Украиной.

Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня.

Отмечается, что в настоящее время канцлер проводит консультации со своими ближайшими партнерами, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Маконом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных регионов, Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

Темы: ШольцПутинОРДЛОРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Подразделение теробороны в Сумской области отразило атаку РФ

Байден объявил детали новых санкций против России

В системе "Дия" временно не будет доступа к некоторым услугам

В Киев поддержать украинцев приехал актер Шон Пенн

дополнено Депутаты, журналисты, Навальный и артисты: кто в РФ выступил против нападения на Украину

НБУ зафиксировал курс гривни и ограничил до 100 тысяч снятие наличных

Все новости...
Шольц
Зеленский обсудил российский Совбез с Макроном и Шольцом
Шольц и Байден обсудили угрозу вторжения России в Украину
Шольц: признание ОРДЛО будет означать остановку минского процесса
Последние новости
21:35
Правительство проплатило товары критического импорта – Шмыгаль
21:30
Байден: Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы
21:29
В результате нападения России погибли 57 украинцев, еще 169 ранены - Минздрав
21:25
Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой
21:19
Подразделение теробороны в Сумской области отразило атаку РФ
21:07
фотоВидишь знак - звони СБУ и уничтожь: силовики призывают к бдительности по действиям врага
21:05
Байден объявил детали новых санкций против России
21:04
дополнено Между Херсоном и Николаевом ограничили движение поездов
20:55
Депозитарий НБУ работает в обычном режиме
20:52
Терехов призывает харьковчан спуститься на ночь в безопасное метро 
Все новости...