Шольц позвонил Путину и осудил намерение признать ОРДЛО

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник вечером поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным после заседания Совета безопасности России по признанию ОРДО и ОРЛО независимыми государствами.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого канцлера, пишет "Европейская правда".

"Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" независимыми государствами. Такой шаг будет вопиюще противоречить Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", - заявил речик Штеффен Гебештрайт.

В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу войск от границы с Украиной.

Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня.

Отмечается, что в настоящее время канцлер проводит консультации со своими ближайшими партнерами, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Маконом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных регионов, Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.