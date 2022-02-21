Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц позвонил Путину и осудил намерение признать ОРДЛО

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 19:08
Шольц позвонил Путину и осудил намерение признать ОРДЛО
канцлер германии олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник вечером поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным после заседания Совета безопасности России по признанию ОРДО и ОРЛО независимыми государствами.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого канцлера, пишет "Европейская правда".

"Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" независимыми государствами. Такой шаг будет вопиюще противоречить Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", - заявил речик Штеффен Гебештрайт.

Реклама:

В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу войск от границы с Украиной.

Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня.

Отмечается, что в настоящее время канцлер проводит консультации со своими ближайшими партнерами, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Маконом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных регионов, Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

Темы: ШольцПутинОРДЛОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Шольц
Шольц, как и хотел, получил порцию мемов из-за фото с повязкой
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: