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Эскалация РФ: почти половина украинцев будут воевать или помогать армии

Валентина РоманенкоВторник, 22 февраля 2022, 11:19
Эскалация РФ: почти половина украинцев будут воевать или помогать армии

Во всех макрорегионах Украины кроме Донбасса большинство населения склоняется к мнению о существовании серьезной угрозы полномасштабной агрессии со стороны России.

Источник: результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии 1-12 февраля

Дословно: "По состоянию на первую декаду февраля 39% населения Украины считало, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России или очень вероятна, или неизбежна. Еще 33% опрошенных склонны к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна. В отсутствие вообще какой-либо угрозы со стороны восточного соседа верит только 7% украинцев.

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Во всех макрорегионах Украины, кроме Донбасса, большинство населения склоняется к тому, что существует серьезная угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ".

 

Детали: Больше всего этот тезис поддерживает население на западе Украины (49%). Тех, кто считает такую ​​угрозу незначительной, больше всего среди жителей подконтрольных частей Донбасса (64%). Большинство тех, кто совсем не верит в угрозу агрессии со стороны России, проживает на Востоке (15%).

Абсолютное большинство украинцев (61%) возлагают ответственность за рост угрозы войны на руководство России. Эту точку зрения разделяет большинство населения на Западе (84%), Юге (59%), Востоке (41%) и центральной части Украины (60%).

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Четверть граждан Украины считает, что вина лежит на руководстве Украины. Это мнение доминирует только на подконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей (53%).

В противоположность российскому нарративу о защите русскоязычных, 44% среди русскоязычных украинцев считают, что именно Россия несет основную ответственность за нынешнюю напряженность.

В случае обострения военного конфликта 43% украинцев выступают против любых уступок России, даже при условии обещаний со стороны РФ прекратить агрессию против Украины.

Указано, что позицию разделяет большинство респондентов во всех возрастных группах. К тому же, среди респондентов в возрасте до 30 лет почти вдвое меньше тех, кто готов отказаться от вступления Украины в НАТО, по сравнению с респондентами в возрасте за 54 года.

Как на Западе (55%), так и на Юге (40%), Востоке (29%) и Центре (45%) большинство местного населения не готовы поддержать украинскую власть, если она решит для достижения мира пойти на уступки российским властям. Исключение составляет Донбасс, где большинство (52%) считают, что украинское правительство должно отказаться от вступления Украины в НАТО, поскольку это, по их мнению, может остановить агрессию со стороны России.

Большинство украинцев (36%) считают потенциальное наступление на Украину с территории Беларуси маловероятным. Четверть оценивает уровень опасности как средний и только 12% считает таковой сценарий очень возможным.

По сравнению с декабрем 2021 года на 5% возросло количество желающих присоединиться к добровольческим силам для противодействия военной агрессии РФ в случае нового вторжения в Украину.

По состоянию на февраль 2022 года в общей сложности таких - 14% украинцев. Еще 8% готовы защищать Украину в рядах Вооруженных Сил. 25% будут оказывать посильную невоенную помощь.

Таким образом, почти половина (48%) граждан Украины будут либо воевать, либо оказывать помощь армии. 18% будут только пытаться выжить, 3% – выехать за границу. В то же время, за менее чем три месяца на 9% сократилась доля украинцев (до 14%), которые вообще не верят в новое вторжение РФ.

 

Мужчины сейчас активнее женщин готовы идти воевать как в составе ВСУ (+13% по сравнению с женщинами), так и в составе добровольческих батальонов (+16%), тогда как женщины больше предпочитают невоенную помощь (+15% по сравнению с мужчинами). Однако, как свидетельствуют результаты опроса, около 10% украинских женщин готовы с оружием в руках сражаться против военной агрессии РФ.

Идти воевать наиболее активно готова молодежь: среди респондентов до 30 лет 31% сообщили, что готовы вступить в ВСУ или добровольческие силы. Среди граждан старше 54 лет по сравнению с другими возрастными категориями чаще (разница 18% с группой "младше 30") распространена позиция, что в случае нового вторжения РФ они будут пытаться просто выжить.

Однако среди молодежи больше желающих уехать из страны – 6%, что означает, что в случае нового военного вторжения Украину ждет ощутимый отток молодых кадров.

Справка: Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 1–12 февраля 2022 г. (до решения Путина о признании ОРДЛО –ред.).

Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов социологи опросили 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная теоретическая ошибка выборки не превышает 2,2%.

Темы: войнаРосcияармиясоциология
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