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Литва и Польша считают, что Украина заслуживает статуса страны-кандидата в члены ЕС

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 16:37

Президенты Литвы и Польши Гитана Науседа и Анджей Дуда выступили за то, чтобы Украина получила статус страны-кандидата на членство в ЕС.

Об этом идет речь в совместной декларации президентов Литвы, Польши и Украины, сообщает "Европейская правда".

Президенты решительным образом осудили решение Российской Федерации признать квазиобразование на временно оккупированных территориях Украины – так называемые "Луганскую Народную Республику" и "Донецкую Народную Республику".

"Россия сознательно и в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и несет полную ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации безопасности на местах" - говорится в декларации.

Президенты Литвы и Польши заявили, что стоят на стороне Украины, полностью одобряют и поддерживают ее усилия по разрешению российско-украинского конфликта дипломатическим и мирным способом.

"Украина заслуживает нашей мощнейшей поддержки своих европейских и евроатлантических стремлений, что соответствует волеизъявлению и выбору украинского народа. Литва и Польша подтверждают свою поддержку европейской перспективы Украины согласно соответствующим совместным декларациям от 18 марта и 3 мая 2021 года", - говорится в декларации.

"Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели" - подчеркнули президенты.

Также президенты призвали международное сообщество принять решительные и дальновидные шаги в ответ на еще один акт агрессии, совершенный Россией против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Такой ответ должен включать быстрое введение мощного пакета санкций против Российской Федерации, включая меры, направленные на "Северный поток – 2" - говорится в декларации.

"Мы призываем Россию к деэскалации и отводу ее вооруженных сил, расположенных на границах Украины и временно оккупированных территориях Украины, а также воздержаться от принятия каких-либо дальнейших военных действий" - подчеркнули президенты.

Темы: ЛитваПольшаЕСУкраина
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