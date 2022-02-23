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Кабмин одобрил Годовую национальную программу Украина-НАТО на 2022 год

Среда, 23 февраля 2022, 21:51

23 февраля правительство приняло проект указа президента Украины "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2022 год" (ГНП).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Правительственный портал.

"Сегодня мы приняли важный документ – проект ГНП на 2022 год. Признание Россией псевдо объединений территорий украинского Донбасса – очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства. В этой новой реальности выполнение ГНП, которая по структуре и содержанию подобна Плану действий по членству в НАТО, является одним из элементов обеспечения безопасности для наших граждан" - заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это продолжение реализации реформ, которые делают нас совместно военно и политически с государствами-членами НАТО. А самое главное – сильными и стойкими. Курс евроатлантической интеграции Украины остается неизменным", – подчеркнула она.

Нынешняя ГНП сосредоточится на активизации реформ в Украине, в частности по борьбе с коррупцией, усилению верховенства права, демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны; обеспечении взаимосовместимости институтов безопасности и обороны Украины и Североатлантического союза; индивидуальном и/или совместном с НАТО вкладе Украины в безопасность Черноморского региона; адаптации сектора безопасности и обороны Украины к нормам и принципам НАТО, в частности, создание национальной системы устойчивости и реформирования оборонной промышленности; углубление взаимодействия с НАТО в рамках статуса партнера с расширенными возможностями, который Украина получила в 2020 году и на других важных аспектах.

ГНП является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО и дорожной картой реформ для воплощения стандартов и принципов Альянса.

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Темы: НАТОКабинет министровВооруженные силы
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