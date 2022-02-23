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Настало время для следующей волны санкций против России – Кулеба

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 21:48
герб россии за колючей проволокой. Фото: Getty images

Глава МИД Дмитрий Кулеба, что западные партнеры не должны ждать полномасштабного вторжения РФ в Украину для введения новой волны санкций.

Об этом он заявил во время общения с журналистами после выступления в Генассамблее ООН, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, во время встреч в Вашингтоне он получил сигнал, что американские санкции будут расширяться и будет больше болезненных санкций против России, которые будут введены в тесной координации с союзниками в Европе и других частях мира, чтобы обеспечить их максимальную эффективность.

Он отметил, что Киев ценит санкции, уже введенные США, Канадой, Британией, Евросоюзом, другими странами.

"Но этого недостаточно. Партнеры не должны ждать, когда российские ракеты начнут ударять по украинской земле или когда российские самолеты зайдут в наше воздушное пространство для того, чтобы ввести новую волну санкций", - сказал он.

"Санкции имеют смысл, когда сдерживают Россию от дальнейших действий. Поэтому время для следующей волны санкций пришло. Мы в очень динамичной ситуации и каждый день имеет значение", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, Совет ЕС 23 февраля утвердил пакет санкций в ответ на признание Россией ОРДЛО и ввод войск на Донбасс.

22 февраля Джо Байден выступил с новой речью по поводу российской агрессии против Украины и объявил новые санкции за признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Под санкции подверглись ключевые банки и дети кремлевской элиты.

Темы: Кулеба ДмитрийсанкцииМИДРосcия
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