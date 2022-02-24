С ночи до сих пор атакуют все базовые информационные ресурсы Украины – Минцифры

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с ночи до утра 24 февраля происходит атака на базовые информационные ресурсы Украины.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Всю ночь мы защищали киберпространство.

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Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок.

Пока все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем!".