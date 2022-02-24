Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Четверг, 24 февраля 2022, 11:43
Зеленский. фото Дмитрия Ларина, УП

Об этом он сказал сегодня на брифинге в офисе президента.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", – заявил президент.

Президент не уточнил детали этого решения, однако сообщил о нем как об уже принятом. "Это утро вошло в историю, но эта история совершенно разная для нашей страны и для России". "Украина не отдаст свою свободу", - подчеркнул Зеленский, сравнив действия путинской России и гитлеровской Германии.

"Европейская правда" еще раньше призывала к расторжению дипотношений и объясняла последствия этого шага. Подробнее о них читайте в статье Война без посольства: что значит и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Темы: войнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
война
Силы ПВО сбили седьмой российский самолет на Луганщине
Транспорт в Киеве работает бесплатно
Снимем санкции со всех граждан, готовых пойти в терроборону – Зеленский
Последние новости
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос угрозы войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
Все новости...