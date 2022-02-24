Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия захватила несколько городов и потеряла более 100 военных: отчет ЦОС на 14:00

Роман ПетренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 14:42

Центр оборонных стратегий обнародовал отчет по состоянию на 14.00 24 февраля, согласно которому Россия уже потеряла 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава, а также смогла захватить Геническ и Новую Каховку.

Источник: отчет ЦОС, предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "Путин выступил в 5:00 после чего сухопутные войска ВС РФ при поддержке авиации начали вторжение в Украину. Более 60 объектов военной инфраструктуры на всей территории Украины. Было нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр". Непосредственно перед мероприятием военной техники ВС РФ производился артиллерийский обстрел, в том числе РСЗО, приграничных районов.

Реклама:

Обстрелу подверглись большинство подразделений и наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и РБ. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.

Основным направлением сосредоточения усилий войск агрессора в настоящее время Харьков. Есть попытка оцепления. ВСУ совместно с НГУ отбивают атаку

Наступление на направление Мелитополь и Херсон, врагом захвачены Геническ и Новая Каховка. Уточняется информация по захвату российским десантом моста через Днепр в Херсоне. Де-факто российские войска выполняются задачи восстановления поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.

ВИДЕО ДНЯ

Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции

Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В Сумской и Харьковской областях враг продвинулся до 10-20 км и был остановлен ВС. В частности, войска РФ подошли вплотную к г. Харькову и понесли потери. Военнослужащие Нацгвардии уничтожили четыре российских танка на объездной дороге под Харьковом.

Мариуполь обстреливают РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта. Вместе с тем, возможна работа диверсионных групп.

Предпринимаются попытки атаковать вертолетами военную инфраструктуру на севере от Киева и в Гостомеле.

Остров Змеиный был атакован РФ, атака отбита (13.00).

Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Замечен воздушный десант (вертолеты) возле Херсона.

По имеющейся информации есть потери (около 40) и ранены среди пограничников и военнослужащих ВС Украины.

Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской, в том числе многоэтажные дома (Чугуев).

Ожидается подтверждение по захвату врагом н.п. Счастье, Луганской области. Российские войска не позволяют создать зеленый коридор для вывоза детей и женщин с захваченных территорий.

Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ могут быть захваты Киева и всей Херсонской области и Мариуполя. Одновременно российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.

Враг потерял 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава. ВСУ взяли в плен первых российских военных в зоне ООС.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Вооруженные силы
Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: