Россия захватила несколько городов и потеряла более 100 военных: отчет ЦОС на 14:00

Центр оборонных стратегий обнародовал отчет по состоянию на 14.00 24 февраля, согласно которому Россия уже потеряла 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава, а также смогла захватить Геническ и Новую Каховку.

Источник: отчет ЦОС, предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "Путин выступил в 5:00 после чего сухопутные войска ВС РФ при поддержке авиации начали вторжение в Украину. Более 60 объектов военной инфраструктуры на всей территории Украины. Было нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр". Непосредственно перед мероприятием военной техники ВС РФ производился артиллерийский обстрел, в том числе РСЗО, приграничных районов.

Обстрелу подверглись большинство подразделений и наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и РБ. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.

Основным направлением сосредоточения усилий войск агрессора в настоящее время Харьков. Есть попытка оцепления. ВСУ совместно с НГУ отбивают атаку

Наступление на направление Мелитополь и Херсон, врагом захвачены Геническ и Новая Каховка. Уточняется информация по захвату российским десантом моста через Днепр в Херсоне. Де-факто российские войска выполняются задачи восстановления поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.

Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции

Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В Сумской и Харьковской областях враг продвинулся до 10-20 км и был остановлен ВС. В частности, войска РФ подошли вплотную к г. Харькову и понесли потери. Военнослужащие Нацгвардии уничтожили четыре российских танка на объездной дороге под Харьковом.

Мариуполь обстреливают РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта. Вместе с тем, возможна работа диверсионных групп.

Предпринимаются попытки атаковать вертолетами военную инфраструктуру на севере от Киева и в Гостомеле.

Остров Змеиный был атакован РФ, атака отбита (13.00).

Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Замечен воздушный десант (вертолеты) возле Херсона.

По имеющейся информации есть потери (около 40) и ранены среди пограничников и военнослужащих ВС Украины.

Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской, в том числе многоэтажные дома (Чугуев).

Ожидается подтверждение по захвату врагом н.п. Счастье, Луганской области. Российские войска не позволяют создать зеленый коридор для вывоза детей и женщин с захваченных территорий.

Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ могут быть захваты Киева и всей Херсонской области и Мариуполя. Одновременно российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.

Враг потерял 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава. ВСУ взяли в плен первых российских военных в зоне ООС.