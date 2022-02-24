Митрополит УПЦ МП Онуфрий поддержал ВСУ и призвал Путина прекратить войну

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий призвал президента страны-агрессора Владимира Путина немедленно прекратить "братоубийственную войну", он также выразил поддержку украинским воинам.

Источник: Онуфрий, которого цитирует сайт "Религиозно-информационная служба Украины"

Детали: Предстоятель УПЦ МП обратился к гражданам Украины в связи с началом полномасштабного наступления России. Он призвал молиться за украинское войско, государство и народ.

Реклама:

Прямая речь: "К большому сожалению Россия начала военные действия против Украины и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу. Призываю вас прежде всего к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ, прошу забыть взаимные распри и недоразумения и объединиться любовью к Богу и нашей Родине.

В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже и оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!"

Детали: Онуфрий добавил, что обращается к президенту России: "Просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами это повторение Каинового греха, который по зависти убил своего родного брата. Такая война ни у Бога, ни у людей".