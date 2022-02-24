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Укрэнерго: энергосистема работает в нормальном режиме, не нужно ничего выключать

Четверг, 24 февраля 2022, 22:55
Фото Укрэнерго

Укрэнерго заявляет, что энергосистема Украины работает в нормальном режиме и призывает украинцев не верить фейкам.

Источник: Укрэнерго в Facebook

Дословно Укрэнерго: "Энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не нужно, и никто никуда не подключается ночью!".

Детали: Укрэнерго назвало фейком информацию, которая распространяется в соцсетях, о том, что в 23:30 якобы нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах якобы через подключение нашей энергосети к европейской системе.

Укрэнерго призывает украинцев ответственно потреблять электроэнергию и не вестись на провокации врага.

Темы: энергетика
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