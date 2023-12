Anonymous заявили, что ведут кибервойну против России — сайт Russia Today уже не работает

Группа Anonymous объявила, что ведет "кибервойну" против российских властей.

Источник: Anonymous в Twitter, "Чесно"

Дословно: "Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства".

Обновлено: Вскоре в "Anonymous" сообщили, что сайт пропагандистского канала Russia Today не работает.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News.