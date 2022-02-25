Anonymous заявили, що ведуть кібервійну проти Росії — сайт Russia Today уже не працює
П'ятниця, 25 лютого 2022, 01:39
Група Anonymous оголосила, що веде "кібервійну" проти російської влади.
Джерело: Anonymous у Twitter, "Чесно"
Дослівно: "Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду".
Оновлено: Згодом в Anonymous повідомили, що сайт пропагандистського каналу Russia Today не працює.
The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News.— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
Хакери працюють!— ЧЕСНО (@chesno_movement) February 25, 2022
Ось так зараз виглядає сайт пропагандистського каналу RT💩 pic.twitter.com/bkY8vaLCTA