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Anonymous заявили, що ведуть кібервійну проти Росії — сайт Russia Today уже не працює

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 01:39
Фото Getty Images

Група Anonymous оголосила, що веде "кібервійну" проти російської влади.

Джерело: Anonymous у Twitter, "Чесно"

Дослівно: "Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду".

Оновлено: Згодом в Anonymous  повідомили, що сайт пропагандистського каналу Russia Today  не працює.

Теми: хакериРосія
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