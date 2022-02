Anonymous заявили, що ведуть кібервійну проти Росії — сайт Russia Today уже не працює

Група Anonymous оголосила, що веде "кібервійну" проти російської влади.

Джерело: Anonymous у Twitter, "Чесно"

Дослівно: "Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду".

Оновлено: Згодом в Anonymous повідомили, що сайт пропагандистського каналу Russia Today не працює.

