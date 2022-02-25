Двое проводников ранены в результате обстрела железной дороги в Харьковской области
Пятница, 25 февраля 2022, 19:25
В результате обстрела железнодорожной станции Купянск 25 февраля ранены двое проводников.
Источник: Telegram "Укрзалізниці"
Дословно: "Один железнодорожник ранен в живот, другой – в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное. Благодарим коллег за преданную работу и следим за их состоянием".
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