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Двое проводников ранены в результате обстрела железной дороги в Харьковской области

Пятница, 25 февраля 2022, 19:25

В результате обстрела железнодорожной станции Купянск 25 февраля ранены двое проводников.

Источник: Telegram "Укрзалізниці"

Дословно: "Один железнодорожник ранен в живот, другой – в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное. Благодарим коллег за преданную работу и следим за их состоянием".

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