Двое проводников ранены в результате обстрела железной дороги в Харьковской области

В результате обстрела железнодорожной станции Купянск 25 февраля ранены двое проводников.



Источник: Telegram "Укрзалізниці"



Дословно: "Один железнодорожник ранен в живот, другой – в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное. Благодарим коллег за преданную работу и следим за их состоянием".