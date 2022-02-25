Глава немецкой разведки застрял в Киеве из-за нападения РФ, но его уже эвакуировали

Спецподразделение немецкой разведки эвакуировало из Киева главу своего ведомства Бруно Каля, которое находилось в украинской столице, когда Россия совершила нападение на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Focus.

Несколько дней назад, перед российским вторжением, Бруно Каль отправился в Киев, чтобы обсудить ситуацию с украинскими коллегами.

"Но нападение России ранним утром в четверг, которое удивило всех, также удивило Каля" - отмечает издание.

После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальный отдел Федеральной полиции по вопросам личной защиты за границей принял меры и эвакуировал дипломатов и офицеров связи по суше.

Но Каль не смог вовремя добраться до эвакуационного подразделения. Поэтому из этой опасной ситуации его пришлось спасать специальному отделу разведки. Во второй половине дня в пятницу он должен был прибыть на территорию Польши.

Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила позицию своей страны, почему к настоящему моменту она не готова отключить Россию от системы SWIFT.