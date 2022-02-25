Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава немецкой разведки застрял в Киеве из-за нападения РФ, но его уже эвакуировали

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 19:00
Бруно Каль

Спецподразделение немецкой разведки эвакуировало из Киева главу своего ведомства Бруно Каля, которое находилось в украинской столице, когда Россия совершила нападение на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Focus.

Несколько дней назад, перед российским вторжением, Бруно Каль отправился в Киев, чтобы обсудить ситуацию с украинскими коллегами.

"Но нападение России ранним утром в четверг, которое удивило всех, также удивило Каля" - отмечает издание.

После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальный отдел Федеральной полиции по вопросам личной защиты за границей принял меры и эвакуировал дипломатов и офицеров связи по суше.

Но Каль не смог вовремя добраться до эвакуационного подразделения. Поэтому из этой опасной ситуации его пришлось спасать специальному отделу разведки. Во второй половине дня в пятницу он должен был прибыть на территорию Польши.

Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила позицию своей страны, почему к настоящему моменту она не готова отключить Россию от системы SWIFT.

Темы: Германияразведкавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Футбол: российские клубы и сборные отстранили из всех чемпионатов

видео Подоляк: Первый раунд переговоров окончен, стороны едут в свои столицы

Зеленский вернул Баканову Малюка

фото, видеоЗеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Венгрия не позволит транзит летального оружия для Украины по своей территории

видео, фотоБуча после тяжелых боев: уничтоженные вражеские колонны, поврежденные дома. Есть потери

Все новости...
Германия
Бранденбургские ворота в Берлине подсветили цветами флага Украины
Кулеба в разговоре с главой МИД Германии поблагодарил за СП2 и обсудил дополнительную помощь
В Берлине и Париже митинговали под посольствами РФ из-за Украины
Последние новости
19:56
Госслужба по чрезвычайным ситуациям будет информировать украинцев через СМС
19:52
фотоУкравтодор устанавливает новые знаки: Путину движение запрещено
19:52
Футбол: российские клубы и сборные отстранили из всех чемпионатов
19:45
Безопасность в мессенджерах: как защититься от врага онлайн
19:27
Порошенко поздравил Зеленского с заявкой в ​​ЕС и обратился к партнерам
19:17
FlixBus сделал билеты из польских Перемышля и Жешува бесплатными для украинцев
19:15
Выехать за границу можно без полисов страхования "Зеленая карта" – НБУ
19:13
видеоВ Киеве – ракетный обстрел
19:07
видеоРоссияне совершили авианалет на Бровары, 6 раненых - мэр
18:59
Британия советует своим гражданам не ездить в Россию
Все новости...