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ЄПідтримка: За 5 часов украинцы собрали для ВСУ почти 80 млн гривен

Анастасия КалатурПятница, 25 февраля 2022, 21:23
ФОТО: GETTY

За 5 часов украинцы передали 77 млн гривен из программы "єПідтримка" на нужды украинской армии.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "77 млн гривен єПідтримки армии за 5 часов! Вы круты!".

Напомним: С 25 февраля за средства єПідтримки можно помочь финансово украинской армии. Вот инструкция, как это сделать.

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Темы: Минцифры
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