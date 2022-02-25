ЄПідтримка: За 5 часов украинцы собрали для ВСУ почти 80 млн гривен
Пятница, 25 февраля 2022, 21:23
За 5 часов украинцы передали 77 млн гривен из программы "єПідтримка" на нужды украинской армии.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Дословно: "77 млн гривен єПідтримки армии за 5 часов! Вы круты!".
Напомним: С 25 февраля за средства єПідтримки можно помочь финансово украинской армии. Вот инструкция, как это сделать.
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