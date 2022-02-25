В Киеве обнаружили фейковое "подразделение теробороны"
Пятница, 25 февраля 2022, 22:40
Нацгвардия разоблачила в Киеве диверсионно-разведывательную группу россиян, действовавших под видом подразделения территориальной обороны.
Источник: Национальная гвардия Украины
Детали: Об обнаружении фейкового подразделения сообщила военная часть 3030.
Дословно: "Обнаружили фейковое подразделение территориальной обороны.
Будьте внимательны, по городу работают вражеские ДРГ".
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