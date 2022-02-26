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Белый дом опубликовал решение об оружии для Украины и помощи $600 млн

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 10:01
Фото getty images

В ночь на субботу администрация президента США Джо Байдена зарегистрировала в федеральном реестре актов подписанное им решение о предоставлении Украине финансовой помощи и новейшего оружия.

Текст документа есть в распоряжении "Европейской правды".

Общая стоимость нового пакета помощи составляет 600 миллионов долларов США, он разделен на 2 части.

$350 млн будет предоставлено в виде так называемой "безопасной поддержки", включающей оружие, военное оборудование и боеприпасы, а также, при необходимости, услуги безопасности (включая обучение), которые будут подобраны в соответствии с запросами украинской стороны. Решение не уточняет, какие элементы оборонного оборудования будут предоставлены. Известно, что Украина, среди прочего, ранее посылала США запрос на предоставление системы противоракетной обороны.

Еще $250 млн будут предоставлены в виде целевого безвозвратного финансирования "в случае признания важности для интересов безопасности США". На практике это, вероятнее всего, будет означать потребность в согласовании с США цели расходования этих средств. Ранее подобная поддержка, в частности, использовалась для закупки от имени Украины у американских производителей того оружия, на которое Украина уже получила или должна получить экспортную лицензию в США. В частности, известно, что ранее Соединенные штаты предоставляли Украине лицензию на закупку противотанковых комплексов Javelin и боеприпасов.

Заметим, что предыдущие поставки военного оборудования в Украину осуществлялись авиацией, сейчас этот путь невозможен из-за закрытия неба над Украиной и опасности посадки в аэропортах, ставших мишенью российских обстрелов. Однако есть возможность доставить вооружение таким соседним государствам НАТО, как Польше.

Темы: СШАоружиеУкраина
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