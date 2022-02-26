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ВМС Франции задержали в Ла-Манше российский сухогруз из-за санкций ЕС

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 13:29

Французские военно-морские силы перехватили в проливе Ла-Манш грузовое судно, направлявшееся в Санкт-Петербург.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Французские официальные лица сообщили, что судно было перехвачено в соответствии с новыми санкциями ЕС, и говорят, что оно было перенаправлено в северный порт Булонь-сюр-Мер.

"Российский сухогруз длиной 127 метров под названием "Балтийский лидер", перевозившее автомобили, было перехвачено в ночь в Ла-Манше французскими военно-морскими силами и доставлено в порт Булонь-сюр-Мер на севере Франции", — сказал чиновник.

"Оно было доставлено во французский порт по запросу французского правительства, поскольку подозревается в принадлежности к компании, против которой действуют санкции ЕС в отношении России", - добавил он.

Посольство России во Франции требует от французских властей объяснений по поводу конфискации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил о новых договоренностях об оружии для Украины после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Темы: ФранцияРосcиясанкции
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