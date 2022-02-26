Работает англоязычная версия сайта Украинская правда

На период войны работает украинская версия сайта Украинская правда.



Линк – https://www.pravda.com.ua/eng/

Мы хотим, чтобы наши иностранные друзья и партнеры, а также те, кто глубоко обеспокоены ситуацией в Украине, могли получать оперативную и проверенную информацию.

Если у вас есть друзья, родственники или просто знакомые за границей – поделитесь с ними этим линком. Правда – наше оружие в войне с оккупантом!

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