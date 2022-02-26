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США могут ввести санкции против центробанка России – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 16:23

Соединенные Штаты рассматривают санкции против российского центрального банка.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Этот шаг в случае одобрения будет направлен на большую часть резервов в размере 643 миллиарда долларов, которые президент государства-агрессора Путин накопил перед своим вторжением в Украину.

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Окончательное решение не принято, но администрация Байдена в срочном порядке рассматривает все варианты, чтобы удержать Путина от дальнейшей разрухи в Украине. Соединенные Штаты стремятся делать каждый шаг в сочетании с союзниками по всей Европе для максимального влияния, отмечают они.

Непонятно, как эти дискуссии продвинулись вперед. Однако, по словам знакомого с этим вопросом источника, вопрос о потенциальной атаке на российский центральный банк возник во время разговоров в конце января.

Представительница Совета национальной безопасности Белого дома отказалась от комментариев.

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В то время как Россия неуклонно уменьшает зависимость от иностранной валюты, центральный банк все еще владел 16,4% своих активов в долларах к концу июня 2021 года, согласно последним официальным данным, по сравнению с 22,2% годом ранее. Доля евро выросла на 32,2%.

По словам Тима Эша, стратега Bluebay Asset Management в Лондоне, этот шаг был бы "разрушительным" для России: "Мы бы увидели обвал рубля".

Хотя это решение было бы беспрецедентным для экономики размером с российскую, США ранее вводили санкции против центральных банков противников. В 2019 году министерство финансов внесло в черный список монетарные органы Ирана и Венесуэлы за перенаправление денег, поддерживающих дестабилизирующую деятельность в соответствующих регионах. Центральный банк Северной Кореи попал в черный список.

Потеря доступа к средствам за границей может больно ударить по "Банку России", поскольку он пытается поддержать рубль на валютном рынке, продавая жесткую валюту. Прямые интервенции, о которых было объявлено в начале этой недели после того, как Путин приказал своим военным атаковать Украину, стал первым случаем, когда Банк России с 2014 года проник на рынок.

Соединенные Штаты также серьезно обдумывают, добиваться ли исключения России из платежной системы SWIFT из-за вторжения в Украину, поскольку союзники в Европе поддерживают идею наложения наказания, которое еще несколько дней назад казалось маловероятным.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что страны Запада пришли к соглашению об отключении РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: санкции
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