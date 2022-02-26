Жителей Киева и Чернигова предупреждают о сложной ночи – ожидают обстрелов россиян

Различные источники сообщают о ночных обстрелах в Киеве и Чернигове. Людей просят соблюдать осторожность и не оставлять хранилища.

Источник: глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в видеообращении, нардепка "ЕС" Ирина Геращенко

Детали: Тем временем российские пропагандисты ведут онлайн-трансляцию с центра Киева.

Прямая речь Чауса: "Ночь будет непростой, особенно в Чернигове, потому что именно под Чернигов стащили многие техники противника. Техники не простой – которая способна наносить очень существенный и мощный удар.

Но для врага есть сюрприз – мы тоже готовы по этой технике наносить сокрушительный удар".

Прямая речь Геращенко: "В течение следующего полчаса-часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган".