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РФ закрыла свое воздушное пространство для Словении и стран Балти

Светлана КизиловаСуббота, 26 февраля 2022, 23:23
РФ закрыла свое воздушное пространство для Словении и стран Балти
Самолеты, фото pixabay

Россия решила закрыть воздушное пространство для четырех стран ЕС.

Источник: Интерфакс, РИА Новости

Детали: Немецкий телеканал ARD сообщил о планах всех стран ЕС закрыть авиапространство для самолетов Российской Федерации.

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В ответ на это в Росавиации приняли решение закрыть свое пространство в ответ. На данный момент такое ограничение введено Москвой в отношении Латвии, Литвы, Эстонии и Словении.

Темы: авиаРосcия
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