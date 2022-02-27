РФ закрыла свое воздушное пространство для Словении и стран Балти
Воскресенье, 27 февраля 2022, 00:23
Россия решила закрыть воздушное пространство для четырех стран ЕС.
Источник: Интерфакс, РИА Новости
Детали: Немецкий телеканал ARD сообщил о планах всех стран ЕС закрыть авиапространство для самолетов Российской Федерации.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/26/7134788/
В ответ на это в Росавиации приняли решение закрыть свое пространство в ответ. На данный момент такое ограничение введено Москвой в отношении Латвии, Литвы, Эстонии и Словении.
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