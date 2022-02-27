В Черниговской области ВСУ уничтожили танковую роту РФ
Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:47
Украинские военные в районе Прилук Черниговской области уничтожили танковую роту российских оккупантов вместе с личным составом.
Источник: Оперативное командование "Север"
Дословно: "Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе нп Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ.
Рота уничтожена вместе с личным составом".
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