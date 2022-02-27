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Германия построит два LNG-терминала, чтобы снизить зависимость от РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 16:45

Германия построит два терминала из сжиженного природного газа (LNG), чтобы уменьшить зависимость от российского газа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал канцлер Олаф Шольц.

"Нам нужно сделать больше, чтобы защитить энергоснабжение нашей страны… и чтобы не зависеть от определенных поставщиков энергии", — заявил он.

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Как отмечает издание, Германия является самым крупным потребителем газа из РФ – доля российского газа в ее потреблении превышает 50%.

Напомним, в ответ на признание Россией "независимости" ОРДЛО, Германия прекратила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2". Польша же требует от Берлина также заморозить и работу "Северного потока-1".

Вдобавок, Олаф Шольц также объявил, что из-за высоких цен на энергоносители, которые повысила "война Путина", немецкое правительство согласилось на финансовый пакет, который позволит "смягчить оплату за энергоносители для пенсионеров" и "оказать помощь семьям с низкими" доходами".

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Темы: ГерманиягазРосcия
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