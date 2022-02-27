За 2 дня в армию пришло 100 тысяч граждан – Залужный
Воскресенье, 27 февраля 2022, 20:01
За 2 суток в Украине мобилизовали около 100 тысяч человек.
Источник: главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: "Нам противостоит одна из величайших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За двое суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина – резервисты Сил ТРО ВСУ".
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