За 2 дня в армию пришло 100 тысяч граждан – Залужный

За 2 суток в Украине мобилизовали около 100 тысяч человек.

Источник: главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Нам противостоит одна из величайших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За двое суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина – резервисты Сил ТРО ВСУ".