Словакия предлагает создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС

Словакия предлагает ЕС создать новую специальную процедуру присоединения Украины к Европейскому Союзу, чтобы в будущем помочь Украине встать на ноги и восстановиться после войны.

Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает "Европейская правда".

Лидер Словакии выразил сожаление по поводу бомбежек Россией гражданских в Украине и настаивал на создании новой процедуры членства в ЕС для Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные выступил с публичным обращением по поводу вступления Украины в ЕС, заявив, что сейчас решающий момент для принятия решения об этом. Граничащая с Украиной Словакия выступает за то, чтобы призыв Киева в Евросоюзе восприняли серьезно.

"В четверг утром мы проснулись в новом мире", – сказал Хегер. Он объяснил, что в связи с войной в Европе сейчас необходимо подать Киеву сигнал.

"Они борются за себя, они борются за нас – они борются за свободу. Мы должны понимать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться по этому поводу", – сказал Хегер.

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Премьер-министр Словакии предлагает, чтобы для Украины создали совершенно новый подход интеграции в ЕС – "совершенно новый путь" для государства, которое прошло через войну и "хочет стать частью Европы".

Хегер считает, что этот подход должен также содержать помощь в восстановлении Украины.

"Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты", – сказал он, выдвигая идею создания фонда восстановления Украины.

Хегер подчеркнул, что Россия нацелилась на украинскую инфраструктуру во время вторжения, поэтому "потребуется очень много инвестиций, чтобы привести страну в ту форму, в которой они были неделю назад".

Хегер добавил, что ожидает "жажду реформ в Украине как никогда раньше".

После начала вторжения России ряд стран ЕС заявили, что поддержат заявку Украины на вступление в ЕС. Первыми стали Польша, Словения и Литва, а в воскресенье озвучила свою позицию Ирландия.