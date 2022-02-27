Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС предоставит Украине летальное оружие на 450 млн евро

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 23:12
Жозеп Боррель, Getty Images

В Европейском союзе согласовали предоставление летального оружия для Вооруженных сил Украины на сумму 450 миллионов евро для борьбы с российским вторжением.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД стран-членов, пишет "Европейская правда".

"Мы приняли решение предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии на сумму 450 миллионов евро и рамках пакета помощи и еще 50 миллионов для нелетальной помощи: топливо, защитное оборудование. Мы делаем это впервые в истории. Все страны согласились, или по крайней мере не возражали против этого решения", - сказал Боррель.

Он также поблагодарил Польшу, которая согласилась стать транспортным хабом для приема этой помощи, которая в дальнейшем будет отправляться в Украину.

"Завтра министры обороны встретятся и обсудят, как конвертировать эти финансы в конкретную помощь и как эту помощь доставить на передовую линию, где украинские военные борются с российским вторжением", – отметил Боррель.

На неформальной встрече официально решений не принимают, но согласовывают общую позицию, которую должны утвердить в понедельник.

Как известно, в последние дни большинство стран-членов ЕС предложили Украине ту или иную помощь летальным оружием или военным оборудованием для сопротивления агрессии. В частности, кардинально изменила свою позицию Германия, до сих пор выступавшая против и блокировавшая также поставки оружия собственного производства другими странами.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Читайте также: Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.

Темы: ЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

"Укроборонпром" обещает миллион долларов за самолет оккупантов, в том числе пилотам РФ

ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением"

Партия Зеленского предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины

фото, видео, дополненоЖители Херсонской области снова вышли на митинги против врага

Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков

Все новости...
ЕС
Словакия предлагает создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС
ЕС полностью закрывает авиапространство для России
Большинство стран ЕС закрыли воздушное пространство для РФ, рассматривают закрытие портов
Последние новости
18:51
"Победа ценнее тюльпанов": что украинцы думают о 8 марта во время войны
18:46
фото, видео"Залечь на Волыни": СБУ разоблачила агента ФСБ, пытавшегося вступить в терроборону
18:35
Великобритания отказывается от российской нефти
18:34
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа
18:33
В ООН заверили, что считают "войной" нападение РФ, но "могли быть попытки запретить" это слово
18:31
Двухлетний Павлик Мотычка получит лечение Zolgensma – собрано 2,3 млн долларов
18:30
Украина привлекла 6,7 миллиарда из второй продажи военных облигаций
18:29
"Укроборонпром" обещает миллион долларов за самолет оккупантов, в том числе пилотам РФ
18:20
Бойко и Ко решили помогать властям и территориальной обороне
18:15
Группа "Жадан и Собаки" простилась с критикующей Зеленского песней
Все новости...