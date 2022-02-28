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Немецкий Bild призвал россиян быть храбрыми и "показать Путину"

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 07:49

Самое популярное немецкое издание Bild в понедельник вышло с публикацией на русском языке, которая намекает на необходимость свергнуть Путина.

Небольшая статья размещена как в интернет версии, так и в печатной, где опубликована рядом с фото горящего российского танка, сообщает "Европейская правда".

"Дорогие россияне, будьте храбрыми!", - обращается издание к тем читателям, которым адресована эта публикация.

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Проинформировав читателей о том, что Путин угрожает не только Украине, но и другим странам, а также сообщив им, что "украинцы сражаются храбро", немецкие журналисты предупредили россиян, что им стоит ждать значительного числа жертв войны: "СМИ сообщают, что погибших российских солдат будут кремировать в передвижных крематориях, чтобы никто в России не смог увидеть погибших в путинской войне".

Впрочем, основная идея текста – поддержать противников Путина.

"Мы на Западе впечатлены вашими выступлениями в Петербурге и Москве. Мы знаем, что вам грозят избиениями и тюрьмой. Ваше выдающееся мужество бесценно. Мы вами восхищены!.. Граждане России не заслуживают санкций, нищеты и страданий. Вы должны иметь возможность жить в своей прекрасной стране мирно и счастливо" - говорит публикация.

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фото УНИАН

Немецкое СМИ просит россиян повлиять на политику России. "Будьте храбрыми! Покажите своему президенту, что вы думаете о его войне"

Как сообщалось, в Берлине больше 100 тысяч человек вышли на улицу с требованием остановить российскую войну против Украины.

Отметим, что на Западе нет веры в готовность РФ остановиться самостоятельно. В частности, Британия сомневается в искренности России вести мирные переговоры.

Темы: ПутинГерманиявойна
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