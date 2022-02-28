Шмыгаль: Украина готовит заявку на членство в Евросоюзе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готовит заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом глава правительства написал в Twitter в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Историческое предложение премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера о членстве Украины в Европейском Союзе. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренняя благодарность за действенную поддержку!" - отметил премьер-министр.

Тем временем агентство "Інтерфакс-Україна" сообщило, что ЕС ожидает получить запрос президента Зеленского безотлагательно предоставить Киеву членство в ЕС в ближайшее время. После этого начнется процедура рассмотрения запроса, рассказал на условиях анонимности журналистам в понедельник в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Вчера я непосредственно семь или девять раз разговаривал с министром иностранных дел. Я понимаю так, что заявка на ее завершающей стадии. Я ожидаю, что, скорее всего, мы ее получим в ближайшее время, потом, и это очевидно, начнется процедура соответственно к договору – Совет ЕС рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, делать запрос о срочном мнении со стороны Европейской комиссии. А потому вполне понятно, какова процедура. Следовательно, мы рассчитываем получить заявку в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена ​​председательству Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.

Собеседник отметил, что процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Украины четкая европейская перспектива, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".