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Макрон провел телефонные разговоры с Зеленским и Путиным

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 17:33

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Елисейский дворец, пишет "Европейская правда".

По данным дворца, разговор с Путиным длился один час 30 минут. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные дороги в Украине.

По данным офиса французского президента, российский президент "подтвердил свою готовность к этому".

Макрон заявил, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".

Президент Макрон также несколько раз поговорил с Владимиром Зеленским за последние часы, заявили у президента Франции.

Как известно, в районе украино-белорусской границы уже несколько часов продолжаются переговоры между делегациями Украины и государства-агрессора.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.

Темы: ПутинЗеленскийФранциявойна
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