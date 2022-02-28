Британия советует своим гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Британии рекомендует британцам избегать любых поездок в Россию — из-за "ограниченной возможности вернуться в Британию авиарейсами и растущей нестабильности российской экономики".

Как пишет "Европейская правда", сообщение об этом разместили в разделе рекомендаций по поездкам 28 февраля.

МИД Британии напоминает, что в ответ на полномасштабную войну РФ против Украины Британия закрыла небо для российских самолетов, а Россия приняла симметричные меры.

"Если вы уже в России, примите во внимание, что у вас может не быть возможности вернуться прямым рейсом в Британию или через страны ЕС, и если у вас уже были билеты — планы нужно скорректировать", - отмечают в сообщении.

Министерство также обращает внимание на то, что с началом стремительной девальвации рубля все больше людей пытаются забрать из банков свои деньги, так что имеющиеся у британцев средства в рублях могут обесцениться, а с доступом к деньгам возможны проблемы.

Напомним, почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

Управление гражданской авиации России заявило, что закрыло свое воздушное пространство для перевозчиков 36 стран в ответ на санкции, примененные против нее в результате войны РФ против Украины.

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