Байден и Макрон обсудили наращивание российских сил на украинской границе

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном – разговор касался концентрации российских войск у украинской границы.

Источник: Белый дом

Дословно: "Президент Джозеф Байден-младший сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу наращивания Россией военной силы у границ Украины.

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Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели нашу текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических затрат в случае дальнейшего вторжения в Украину".

Что предшествовало: 2 февраля США, НАТО, ОБСЕ и ЕС обязались продолжить искать дипломатическое решение для предотвращения дальнейшей агрессии России против Украины.